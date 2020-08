Кевин од „Сам дома“ го прослави 40-от роденден

Актерот Меколи Калкин влезе во петтата деценија од животот…

Американскиот актер Меколи Калкин вчера го прослави својот 40-роденден.

Калкин светската слава ја стекна со улогата на преслаткото момче Кевин Мекалистер во семејната комедија „Сам дома“ во 1990 година, која стана глобален мегахит.

Филмот во кината ширум светот заработи 477 милиони долари. Две години подоцна беше снимено и продолжение, чија заработка изнесува 356 милиони долари.

Подоцна филмот доби уште две продолженија, но со други актери во улога на малото снаодливо момче.

Калкин по повод јубилерниот роденден и влегувањето во петтата деценија се пошегува на својот Твитер профил…

„Здраво луѓе, сакате да се чувстувате старо? Јас имам 40 години. Нема на што. Тоа е мојот подарок за светот. Влијаам на тоа луѓето да се чувствуваат старо. Повеќе не сум дете. Тоа е мојата работа“.

It's my gift to the world: I make people feel old.

I'm no longer a kid, that's my job.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020