Како изгледаат белите дробови на болните од коронавирусот (ФОТО) - Слободен печат

Резултатите се претставени во научното списание „Радиолоџи“, а текстот го потпишува група на лекари истражувачи од Првата универзитетска болница во Ланџоу.

Лекарите објавија снимка на која најдобро може да се забележи што коронавирусот им прави на белите дробови.

Кога во болницат во Ланџоу е примена една жена (33), таа имала висока температура и кашлица која траела веќе 5 дена. Имала проблеми со дишењето, а лекарите забележале и низок број на бели крвни зрнца, што е показател за заразеност со вирус. Пациентката работи во Вухан, градот од каде потекна епидемијата на коронавирусот.

На снимката лекарите забележале бели сенки, како таканареченото млечно стакло, што ги предупредило дека белите дробови делумно се исполнети со течност.

Newly released images of coronavirus in @radiology_rsna show its effect on the lungs. Here's what radiologists should know about the outbreak of new respiratory illness: https://t.co/RcB0wSBNCD #coronavirus #CTRad pic.twitter.com/jF88nNms4v

— RSNA (@RSNA) February 1, 2020