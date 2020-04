Како Белорусите ги наполнија трибините со навивачи од целиот свет? (ФОТО)

Парите од виртуелните влезници, екипата на Динамо Брест ги донираше за борбата против пандемијата на коронавирусот.

Белорусија е единствената европска држава во која и натаму се игра фудбал, а на натпреварите дури не е ниту забранет влезот на навивачите, иако бројот на гледачи не е многу голем.

На еден од тамошните фудбалски натпревари помеѓу екипите на Динамо Брест и Шахтјор од Солигорск (2:0) официјално на трибините имаше 813 навивачи, но делуваше како да ги има многу повеќе.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH

— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020