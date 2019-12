Каде ли гледаа судиите, не му признаа чист гол на Емполи! (ВИДЕО) - Слободен печат

Денеска во рамките од 18. коло во италијанската фудбалска Серија Б, составот на Козенца дома славеше минимално со 1:0.

Стрелец на единствениот погодок за домаќините го реализираше Баез во 12. минута, но гостите можеа многу лесно да си заминат непоразени од ова гостување.

Но, наместо тоа да се случи, судиите во финишот од мечот не видоа чист гол, иако реагираа фудбалерите на Емполи, резултатот не се промени.

И двете екипи се борат за опстанок во шампионатот, Емполи е на 13. место со 22 бодови, два повеќе од Козенца.

🇮🇹 Italy | Serie B

Cosenza 1:0 Empoli

100% Goal By Samuele Ricci

Samuele Ricci kicks from distance, the ball hits the crossbar and crosses the entire goal line, but the referee does not assign the Goal ❌#COSEMP | #CosenzaEmpoli pic.twitter.com/MDOh0cplMU

— TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) December 26, 2019