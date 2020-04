„Ја измисливте пандемијата за да продавате вакцини“- протести поради коронавирусот во Виена (ВИДЕО)

Противниците на рестриктивните мерки, кои ги воведе австриската влада кон средината на март со цел запирање на проширувањето на коронавирусот, попладнево одржаа протест во Виена и покрај забраната од полицијата.

Иницијативата „Информации за короната базирани на евиденција (ICI) пред неколку дена закажа протест, најавувајќи дека ќе поднесе тужба доколку се забрани одржувањето. Полицијата, бидејќи беа најавени само пет лица, не наметна забрана, па сè укажа на тоа дека може да се одржи првиот протест во моментот на пандемијата.

Меѓутоа, денеска полицијата соопшти дека е забрането да се протестира, заради соопштение дадено од (ICI), во кое се наведува дека се очекува присуство голем број на новинари, а тоа би значело крешење на сите мерки за епидемијата.

На тоа реагираа организаторите, кои најавија дека наместо протест, ќе одржат прес-конференција пред музејот „Албертина“, истакнувајќи дека ќе се придржуваат кон сите мерки, како што е растојанието од најмалку еден метар.

Сепак, обраќањето до медиумите се претвори во протест, на кој не се почитуваа мерките донесени од Владата.

Despite the police ban, several dozen people gathered on Albertinaplatz in Vienna today afternoon to demonstrate against the corona measures. When the police made an announcement that the safety distances had to be observed.The rally participants chanted “We are the people”! pic.twitter.com/z5Fa57k95o

— Wiener Sperrzeit (@WienerSperrzeit) April 24, 2020