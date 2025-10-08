Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фабрика за производство на ракчиња/Фото: Roberto SCHMIDT / AFP / Profimedia

Индонезија: 22 фабрики со траги од цезиум 137, контаминацијата е откриена во серија ракчиња наменети за САД

М.Д.
Пред

Специјалната работна група на Индонезија за радијациска контаминација откри траги од цезиум-137 во 22 производствени погони во индустриска зона во близина на Џакарта, соопштија денес официјални лица, пренесува Еџ Малезија.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Контаминацијата за прв пат е откриена во серија ракчиња испратени во Соединетите Држави во август од локалната компанија, PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).

Потоа Индонезија спроведе сеопфатни проверки за радиоактивност во индустриската зона Модерн Чиканде, каде што се наоѓаше седиштето на BMS.

„Објектот за производство на ракчиња (BMS) е подложен на независна деконтаминација и е прогласен за безбеден од страна на агенцијата за нуклеарна енергија“, изјави портпаролот на групата Бара Хасибуан за новинарите.

Работната група не ги објави имињата на преостанатите 21 производствени погони, но рече дека тие веднаш ќе бидат подложени на процедури за деконтаминација од страна на индонезиската агенција за нуклеарна енергија.

Модерната индустриска зона Чиканде, која се наоѓа на 68 километри од Џакарта, се простира на површина од 31.750 хектари и вклучува повеќе од 270 локални и странски компании кои работат во индустрии, од преработка на храна до автоделови, според нејзината веб-страница.

Цезиум 137 е опасен радиоактивен изотоп кој обично се испушта во животната средина како резултат на нуклеарни тестирања или по несреќи како што се Чернобил или Фукушима, според веб-страницата на Американската администрација за храна и лекови.

Индонезија нема нуклеарно оружје ниту нуклеарни централи, што би можело да значи дека цезиум 137 пристигнал во Индонезија од странство.

„Владата одлучи да ги заостри ограничувањата за увоз на старо железо, што значи дека Министерството за животна средина нема да издава препораки за увоз на старо железо“, рече Хасибуан.

Работната група, исто така, ги назначи просториите на фабриката за старо железо, PT PMT (Peter Metal Technology), како изолациски објекти за складирање на производи за кои е утврдено дека се контаминирани со цезиум 137.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#вести #индонезија #радиоактивност #свет #цезиум
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Хамас бара ослободување на четири команданти, за Израел тоа е „црвена линија“
Франција: Потребни инвестиции од 15 милијарди евра во одбранбениот сектор во наредните години
Премиерот на Гренланд бара поголема соработка со ЕУ: Светот се менува брзо и драматично
ВИДЕО | Аргентинскиот претседател одржа рок концерт пред илјадници свои поддржувачи во Буенос Аирес
Трамп бара да се уапсат градоначалникот на Чикаго и гувернерот на Илиноис
Захарова: Барањето Русија да и исплати репарации на Украина е нереално
Ле Пен се закани дека ќе ја блокира секоја нова влада
Германија ќе ѝ даде овластување на полицијата да соборува беспилотни летала