Индонезија: 22 фабрики со траги од цезиум 137, контаминацијата е откриена во серија ракчиња наменети за САД
Специјалната работна група на Индонезија за радијациска контаминација откри траги од цезиум-137 во 22 производствени погони во индустриска зона во близина на Џакарта, соопштија денес официјални лица, пренесува Еџ Малезија.
Препорачано
Контаминацијата за прв пат е откриена во серија ракчиња испратени во Соединетите Држави во август од локалната компанија, PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).
Потоа Индонезија спроведе сеопфатни проверки за радиоактивност во индустриската зона Модерн Чиканде, каде што се наоѓаше седиштето на BMS.
„Објектот за производство на ракчиња (BMS) е подложен на независна деконтаминација и е прогласен за безбеден од страна на агенцијата за нуклеарна енергија“, изјави портпаролот на групата Бара Хасибуан за новинарите.
Работната група не ги објави имињата на преостанатите 21 производствени погони, но рече дека тие веднаш ќе бидат подложени на процедури за деконтаминација од страна на индонезиската агенција за нуклеарна енергија.
Модерната индустриска зона Чиканде, која се наоѓа на 68 километри од Џакарта, се простира на површина од 31.750 хектари и вклучува повеќе од 270 локални и странски компании кои работат во индустрии, од преработка на храна до автоделови, според нејзината веб-страница.
Цезиум 137 е опасен радиоактивен изотоп кој обично се испушта во животната средина како резултат на нуклеарни тестирања или по несреќи како што се Чернобил или Фукушима, според веб-страницата на Американската администрација за храна и лекови.
Индонезија нема нуклеарно оружје ниту нуклеарни централи, што би можело да значи дека цезиум 137 пристигнал во Индонезија од странство.
„Владата одлучи да ги заостри ограничувањата за увоз на старо железо, што значи дека Министерството за животна средина нема да издава препораки за увоз на старо железо“, рече Хасибуан.
Работната група, исто така, ги назначи просториите на фабриката за старо железо, PT PMT (Peter Metal Technology), како изолациски објекти за складирање на производи за кои е утврдено дека се контаминирани со цезиум 137.