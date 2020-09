Игуаин ќе го напушти Јуве и оди во клубот на Бекам

Како што информира италијанскиот „Скај“, аргентинскиот напаѓач е подготвен за нова авантура, односно се очекува наскоро да направи трансфер во американската МЛС лига.

Гонзало Игуаин се согласи да ја прекине соработката со Јувентус каде што запиша 66 голови во 149 настапи, а негов следен клуб би требало да биде Интер Мајами каде што еден од сопствениците е поранешниот англиски репрезентативец, Дејвид Бекам.

