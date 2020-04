Ѓорѓе Давид по победата на коронавирусот реши да спасува животи, погледнете како! (ФОТО)

View this post on Instagram

NAŠEG DJORDJA DAVIDA, NAKON IZLASKA IZ BOLNICE, ČEKA KUĆNA IZOLACIJA! Đorđe David posle 16 dana koje je proveo u bolnici zbog korona virusa, konačno je stigao kući. Popularni roker i član žirija u “Zvezdama Granda” ispričao je šta mu je bilo najteže tokom lečenja kao i koje preporuke lekara mora da posluša u narednom periodu. “Najteže pada to što svi mi koji smo bili u to sobi smo mogli sebi da obezbedimo nešto osnovno kada je komoditet u pitanju. Meni je najteže palo ta bespogovorna kompromisnost koju moraš da imaš. Dogovarali smo se kad će ko da se tušira, kada će ko ići do toaleta, kada će ko izaći na terasu, da li otvoriti prozor ili ne. Čovek koji je rođen 1947. godine, bio je najstariji među nama i svi smo se njemu prilagođavali. Mi smo želeli da imamo otvorene prozore, a njemu je bilo hladno. To su stvari koje teško padaju u ovakvoj vrsti hospitalizacije, pogotovo što ljudi celu noć kašlju”, rekao je Đorđe, a prenosi “Kurir”. Iako je otpušten kući, frontmen benda “Death saw” ni u narednom periodu neće moći potpuno da se opusti ni da živi normalno. I dalje morati da poštuje mere u cilju očuvanja svog zdravlja. “Sad me očekuje 21 dan stroge izolacije, tačnije, prvih sedam dana ne smem glavu da promolim napolje, a ostalih 14 dana mogu da izađem, recimo, ispred zgrade, da prošetam u krugu od 200 metara ili eventualno da odem do samoposluge ako mi je nešto potrebno. Dobio sam neku laganu terapiju koju moram da uzimam u narednih sedam dana”, rekao je Đorđe. “I narednih 21 dan moram da zaboravim na to da ću videti dete, ali to je sada potpuno druga priča kada nisam u bolnici, sada je sve mnogo lakše i psihiči i fizički”, ispričao je Đorđe koji je juče napustio Kliniku za infektivne i tropske bolesti u Beogradu. (Izvor: Zvezde Granda – Grand Online)