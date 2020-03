Големо браво за Мурињо, убав пример од „Специјалниот“ (ВИДЕО)

Тренерот од Португалија е дел од хуманитарна организација со цел да им се помогне на старите лица кои не се во состојба сами да ги набават своите производи.

Португалскиот менаџер на Тотенхем, Жозе Мурињо им даде убав пример на останатите дек треба да се обрати поголемо внимание на најстарите во времето на нивната константна изолација.

Стратегот на премиерлигашкиот клуб од Лондон не седи често во изолација, смета дека има попаметна работа во време кога вирусот Ковид-19 ја нападна и Англија поради што постарите граѓани се во карантин во траење од 12 недели.

„Специјалниот“ како што исто така го нарекуваат, во понеделникот во Енфилд им се придружи на активистите на една хуманитарна организација која ги обезбедува основните производи како храна, лекови на старите лица кои не се во состојба сами да ги набават.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community ❤️❤️ #THFC please donate 🙏🏼 https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020