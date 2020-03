Гобер невнимателен, и негов соиграч позитивен на коронавирус!

Оваа вест за играчот на екипата на Јута Џез ја соопшти најупатениот НБА новинар, Адријан Војнаровски, по пат на својот Твитер.

Нова НБА кошаркарска суперѕвезда е заразен од коронавирусот. После Руди Гобер, и кај неговиот соиграч Донован Мичел е откриено дека е позитивен на коронавирус.

Jazz star Donovan Mitchell has tested positive for the coronavirus, league sources tell ESPN. Jazz players privately say that Rudy Gobert had been careless in the locker room touching other players and their belongings. Now a Jazz teammate has tested positive.

