Германците важат за разумни, но зошто тогаш масовно протестираа против маските и мерките? (ВИДЕО)

Кога во април ширум САД демонстранти, во некои случаи и силно вооружени, демонстрираа против карантинот, тоа и не беше посебно изненадување. Слободното носење на долги цевки, изразена недоврба скон централните држани органи, инстинктивно противење на забраните и прописите во име на јавното здравје и јавното добро и разни луди теории на завери не се некоја новост во Америка, анализира Индекс.хр.

Со избивањето на пандемијата од коронавирус тие феномени само ескалираа, поттикнати од параночните дезиноформации за наводната безопасност од ковид-19, „изрежираната“ пандемија, плановите за масовно „чипирање“ преку вакцинирањето и штетноста од маските.

20 илјади или милион демонстранти?

Но прилично е изненадувачки тоа што Германија стана ново жариште на протести против мерките за заштита од коронавирус и тоа помасовни отколку во САД. Според проценката на полицијата (која обично често е конзервативна) околу 20.000 луѓе излегоа во неделата пред Бранденбуршката порта во Берлин и маршираше низ центарот на градот.

Меѓутоа, организаторите тврдат дека излегле многу повече – од 500 илјади до дури 1,3 милиони. Оваа диспропорција демонстрантите и нивните приврзаници ја искористија како наводна потврда за медиумската цензура и намерно намалување на размерите на незадоволство.

Како и да е, во судирите на агресивните демонстранти и полицијата, до кои дојде кога полицијата го прекина протестот, повредени се дури 45 полицајци, а приведени 133 лица.

Протестот е одржан под мотото „Крај на пандемијата: Ден на слободата“, а го организираше иницијативата „Мислење против струјата 711“. Секако, демонстрантите главно не се дистанцираа меѓу себе, ниту носеа маски, што покрај редовното миење раце се смета за најефикасна метода за сузбивање на епидемијата на ковид-19.

Мотото на протестот „Ден на слободата“ е наслов на нацистички пропаганден филм

А нивните слогани на транспарентите како што се „Присилени сме да носиме маска“, „Мислете, не носете маска“, „Короната, лажен аларм“, „Природен имунитет наместо вакцина“ и “Ние сме втор бран“ веќе говорат доволно за целите на протестот и идеите кои стојат зад него.

„Ние сме овде и гласни сем, затоа што ни се одзема нашата слобода!“ е уште една од паролите кои ги скандираа насобраните на овој протест против сите заштитни епидемиолошки мерки. Би било неточно да ги наречеме демонстранти против карантинот, зошто она што колоквијално се нарекува карантин, а на англиски јазик е lockdown – значи, затворање на делот на деловни и јавни објекти, забрана за излегување во земјата и препорака или задолжителен пропис за избегнвуање на излегување од дома ако тоа не е нужно – одамна е укинато и во Германија и во поголем дел од Европа.

Како што пишува Асошиејтед Прес, протестот привлече и десничарски популисти, па и екстремисти, либертаријанци и теоретичари на заговори. Прично е симболично што „Денот на слободата“ е име на филмот на Лени Рифенштал, омилената режисерка на Адолф Хитлер и пропагандистка на неговиот нацистички режим. Ден на слободата е орвеловски наслов на документарниот филм за конференцијата на Националсоцијалистичката партија на Германија во 1935 година.

This was the scene in Berlin, where an estimated 17,000 people defied social-distancing and mask requirements to join a protest supported by neo-Nazi groups, conspiracy theorists and others who said they were fed up with the restrictions.

Read the latest. https://t.co/QFWyHTTMb0 pic.twitter.com/h9CuxYCERg

— The New York Times (@nytimes) August 1, 2020