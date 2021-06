ФОТО | Меланија конечно видена во јавноста: Сите зборуваат за нејзината фризура, а еве што Доналд рекол за неа!

Откако Доналд Трамп на местото претседател на САД, беше заменет со Џо Бајден, главните прашања беа – дали Меланија сега ќе се разведе од Доналд и каде ќе живее поранешната прва дама.

Меланија оттогаш воопшто не се огласуваше во јавноста, а конечно беше видена деновиве, и тоа во друштво на конгресменката Клаудија Тенеј, која објави фотографија од состанокот на Твитер.

„Ми беше чест да разговараме со нашата елегантна прва дама, Меланија Трамп. Разговаравме малку на хрватско/босански за различноста и убавината на поранешна Југославија и се присетивме на нашите искуства од таа земја“, напишала Клаудија, која во текот на 80-тите години од минатиот век била единствената Американка вработена во тогашниот југословенски Генерален конзулат во Њујорк. Исто така, во повеќе наврати ја посетила поранешна Југославија, каде што се запознала со културата и го научила српско-хрватскиот јазик.

Големо внимание на Твитер предизвика фактот што косата на Меланија Трамп е посветла од кога било и сега е на чекор од вистинска русокоса, а повеќето коментираат дека нејзината нова боја одлично ѝ стои.

Such an honor to have time to speak with ⁦@MELANIATRUMP⁩, our elegant former First Lady. We spoke a little Croatian/Bosnian remembering and reflecting on 40 years of travel and study in all parts of the breathtaking beautiful and diverse former Yugoslavia. pic.twitter.com/76uoHCRlfd

— Claudia Tenney (@claudiatenney) June 26, 2021