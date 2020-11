ФОТО | Ја шокирала јавноста, а папата фрлил анатема на неа: Вака изгледала првата Мис на светот!

На 19-ти април 1951 година во Лондон е одржан првиот избор за Мис на светот, а победата ѝ припаднала на тогашната мис Шведска, 22-годишната убавица Кики Хакансон.

Мис на светот е најстариот меѓународен избор на убавина. Тој е основан од страна на ТВ водителот Ерик Морли во 1951 година во Обединетото Кралство, а од неговата смрт во 2000 година, неговата сопруга Џулија Морли, ја извршува должноста копретседател на натпреварот.

Станува збор за најпрестижната титула за убавина за која сонува секоја девојка која се занимава со моделинг. Сепак, во далечната 1951 година, натпреварот бил замислен како еднократен настан – Фестивал на бикини, поврзан со Фестивалот Британија кој се одржувал во исто време. Целта на натпреварот била промоција на костими за капење, со кои, очекувано, се привлекло вниманието на јавноста.

Се натпреварувале 27 девојки. Дури 21 девојка била од Британија (правилото секоја држава да испраќа само една претставничка е подоцна воведено), но на крајот сепак победила Кики Хакансон од Шведска.

Kerstin"Kiki" Håkansson (1929-2011)was Swedish model & beauty queen who the winner of the 1st Miss World beauty pageant… #History pic.twitter.com/It5rkMjg9L

Кики, која ја нарекувале „најубавата девојка во Шведска“ имала 22 години. Таа изгледала прекрасно, а освен што станала првата Мис на светот некогаш, била прва и во уште нешто – сè до денес таа е единствената мисица која ја примила титулата во бикини.

Поради овој потег (кој од неа го побарале организаторите на изборот) наместо слава, Кики доживеала прилично непријатни искуства – папата фрлил анатема на неа, а некои држави со ригорозни религиски норми ѝ го забраниле влезот.

#TBT 1951 when Kiki Håkansson was the first (and only) Miss World Pageant winner to be crowned in a bikini. #throwbackthurday #lifesabeach pic.twitter.com/vW13rkgQbq

