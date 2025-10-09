Ви препорачуваме
ФОТО | Искршен штаб на СДСМ во Градско
Синоќа се искршени стаклата на изборниот штаб на СДСМ во Градско. Овој насилнички и вандалски чин го покажува стравот на власта од изборен пораз во Градско, реагираат од политичката партија СДСМ.
СДСМ порачува дека било какви обиди за заплашување на граѓаните или членовите се јалови и неуспешни.
-Му порачуваме на ДПМНЕ дека никој не им се плаши. Ги повикуваме јавно, барем еднаш, истрчајте чиста изборна трка, без подметнувања, без инциденти. Бараме МВР и Панче Тошковски да не ги штитат насилниците, туку веднаш да постапат, без партиски директиви, МВР да го расчисти случајот до крај и сторителите да одговараат – се вели во соопштението.
