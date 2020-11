Да се наежите – Новозеландскиот Хака танц пред дресот на Марадона (ВИДЕО)

Спортистите од Нов Зеланд имаат посебен начин на подготовка пред натпреварите.

Традиционално пред почетокот на секој спортски натпревар, репрезентациите на Нов Зеланд го изведуваат Хака танцот, традиционалниот танц на нивните предци.

Рагбистите на Нов Зеланд пред натпреварот со Аргентина изведоа малку поинаков перформанс со кој му оддадоа почит на Диего Армандо Марадона кој почина пред три дена.

Тие прво на центарот поставија црн дрес со бројот 10 на кој беше презимето на славниот аргентински фудбалер, Диего Марадона по што во негова чест го изведоа нивниот традиционален танц.

🇳🇿 A beautiful moment as a Maradona jersey is laid out before New Zealand’s Haka against Argentina.

He was more than just a footballer.pic.twitter.com/WuIT1TFlZu

— thesportsman (@TheSportsman) November 28, 2020