За навивачите во Премиер лигата најдобар е Мане, а не Де Брујне

Напаѓачот на новиот англиски шампион, Садио Мане, доби убедливо најмногу гласови од Унијата на англиски навивачи во изборот за најдобар фудбалер во Премиер лигата (PFA Fans Player of the Year).

Во изборот кој го направија фудбалерите во Премиер лигата, ласкавата титула за најдобар играч му припадна на Кевин де Брујне кој го „победи“ триото од Ливерпул, Садио Мане, Џордан Хендерсон и Трент Александер-Арнолд.

🤩 Huge congratulations to Sadio Mané!

Winner of the PFA @BristolStMotors Fans’ Player of the Year 🙌🙌🙌 #LFC @LFC #PFAFansAward pic.twitter.com/8KUhbh1tn4

— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 17, 2020