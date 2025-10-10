Ви препорачуваме

Фото: Икс / скриншот

ВИДЕО: Службена „Шкода“ бесно ита по „Партизанска“, наводно вози шоферот на министерката за образование

Ж.Н.
Снимка од службен автомобил „Шкода“ кој вози слалом низ автомобили на „Партизанска“ со запалени „флешери“ и прави повеќе прекршоци, е објавена на социјалната мрежа „Икс“.

На видеото се гледа како возачот прави серија опасни и недозволени маневри, загрозувајќи ја безбедноста на сите возачи и патници на прометниот булевар. Видлива е табличката на автомобилот, која не е со црвена боја, како што налагаат новите прописи. Во објавата со снимката на „Икс“ се тврди дека се работи за возачот на министерката за образование и наука, Весна Јаневска.

