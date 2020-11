ВИДЕО: Роналдо го води „шоуто“ во Јувентус!

„Старата дама“ вечерва ја забележа и четвртата победа сезонава во Серија А откако на домашен терен со 2:0 славеше против Каљари.

Уште еднаш најголемата ѕвезда Кристијано Роналдо докажа дека е лидерот на екипата и ги обезбеди трите бода со голови во првото полувреме.

Португалецот сега е на учинок од 60 погодоци од неговото доаѓањето во Јувентус во 2018 година, повеќе од било кој играч во натпреварувањето во тој период.



Бранителот на титулата од минатата година е моментно на второто место со 16 бодови, еден помалку зад водечкиот Милан кој својот натпревар ќе го има в недела на гости кај Наполи на македонскиот репрезентативец Елиф Елмас.

Во саботната програма Лацио славеше со 0:2 против Кротоне, а без голови одиграа Специја и Аталанта.

