ВИДЕО: Ѓоковиќ непријатно изненаден во Лондон!

Најдобриот тенисер на светот Новак Ѓоковиќ вечерва во второто коло од групата „Токио 1970“ на Завршниот АТП турнир во Лондон е поразен од Данил Медведев со 6:3, 6:3 за еден час и 21 минута игра.

Четвртиот светски рекет ја забележа и втората максимална победа во англиската престолнина и обезбеди место во полуфиналето.

