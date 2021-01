ВИДЕО| Демонстранти влегоа во зградата на Конгресот, прекината постапката за сертификација на изборите

Законодавниот дом на САД е затворен откако поддржувачи на Трамп денеска упаднаа во зградата и ја опкружиле сенатската сала за заседанија на Конгресот. Ова денеска на Твитер го објави сенаторот Џејмс Ленкфорд.

Patriots climbing the walls of the United States Capitol in Washington, DC #StopTheSteal #WeThePeople pic.twitter.com/ou4WumOdaW

Поради ова, постапката за сертификација на изборите е прекината, а од безбедносни причини на сенаторите им биле укажано да останат во салата.

Ова денеска се случи веднаш по говорот на претседателот Доналд Трамп.

Трамп испрати неколку Твитер пораки во меѓуврeме, но не кажа ништо во врска со продорот на демонстранти во Конгрeсот.

They are storming DC!

Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal #WashingtonDC pic.twitter.com/ZkJal7SM9g

