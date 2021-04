Тотенхем одреди астрономска цена за Хари Кејн!

Англиските медиуми пишуваат дека напаѓачот на Тотенхем Хари Кејн би можел да го напушти Лондон на крајот од оваа сезона.

Кејн има договор со екипата до 30 јуни 2024 година, но можно е наскоро да се пресели во клуб каде ќе може да ја освои титулата.

Но, заинтересираните ќе мора добро да платат за услугите на еден од најдобрите играчи во Англија и пошироко.

„Сан“ објави дека челниците на Тотенхем ја одредиле цената на Кејн и дека таа изнесува неверојатни 175 милиони фунти, што се чини дека е тешко за секој клуб да одвои толкава сума на пари.

Сезонава во Премиер лигата 27-годишниот напаѓач од 27 настапи досега има 17 голови.

