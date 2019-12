Скај: Анчелоти од понеделник го презема кормилото на Евертон

Според телевизијата, Италијанецот на почетокот од идната недела и официјално ќе биде промовиран на „карамелите“.

BREAKING: Carlo Ancelotti will be confirmed as Everton’s new manager before the weekend – and will be in the stands at Goodison for their game against Arsenal.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2019