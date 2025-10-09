Ви препорачуваме
Штокер потврди: Австрија нема да биде домаќин на Евровизија ако Израел не учествува во натпреварот
Австрискиот канцелар Кристијан Штокер и државниот секретар Александар Прол потврдија дека доколку има бојкот на учеството на Израел на Евровизискиот натпревар следната година, кој треба да се одржи во Виена, австрискиот национален радиодифузер ORF нема да биде домаќин на Евровизискиот натпревар.
Евровизиската радиодифузна унија неодамна објави дека нејзиното генерално собрание ќе одржи гласање во ноември за тоа дали Израел може да учествува. Ова гласање беше планирано за декември, но беше поместено за ноември оваа година, пишува „Џерусалем пост“.
Шпанија, Ирска, Словенија, Холандија и Исланд претходно потврдија дека нема да бидат дел од Евровизискиот натпревар доколку учествува Израел.
Дополнително, германскиот канцелар Фридрих Мерц претходно изјави дека Германија ќе се повлече од натпреварувањето доколку Израел не учествува, истакнувајќи дека „Германија има историска одговорност“.
Кога во интервју за телевизијата АРД беше прашан дали Германија треба доброволно да се откаже од учеството во тој случај, политичарот одговори: „Би го поддржал тоа. Мислам дека е скандал што воопшто не се дискутира за тоа. Израел припаѓа таму.“
Според „Евровизија фан“, градоначалникот на Виена, Михаел Лудвиг, рекол дека исклучувањето на Израел би било „голема грешка“.
