Што значи кога жената носи прстен на палецот? Според златарите, тие се посебни и различни од оние што го носат на малиот прст
Жените кои носат прстен на палецот имаат специфични карактерни особини, додека прстенот на средниот или на домалиот прст открива нешто сосема друго.
Иако многумина сметаат дека изборот на прст за прстен е само моден детаљ, златарите истакнуваат дека тој често има и подлабоко значење. Прстот на кој некој го носи прстенот може да открие нешто за неговата личност, стил на однесување и дури за начинот на носење одлуки.
Најчесто, луѓето го поврзуваат прстенот со домалиот прст, бидејќи традиционално е поврзан со веридбата и бракот. Но, според златарите, палецот има свое уникатно значење и токму тој избор открива нешто посебно.
Значењето на прстенот на палецот
Носењето прстен на палецот не е само за мода тоа е симбол на внатрешна сила, индивидуалност и самодоверба. Жените што го избираат палецот за својот прстен најчесто се личности кои знаат што сакаат и не се плашат тоа да го постигнат. Овој избор говори за независност, одлучност и јасен идентитет.
Бидејќи палецот е најмалку традиционален кога станува збор за накит, неговото значење често е поврзано со желбата да се издвоиш, да бидеш различен и автентичен. Златарите велат дека оваа позиција покажува самоувереност и сила, а понекогаш и вродени лидерски квалитети. Прстенот на палецот е тивка, но јасна порака: „Јас сум своја “.
Што откриваат прстите за личноста
Покрај палецот, секој прст има свое симболично значење:
- Среден прст (десна рака): Укажува на внатрешна борба за рамнотежа и морална јасност.
- Среден прст (лева рака): Покажува зависност од мислењата и советите на другите.
- Домал прст (десна рака): Поврзан е со креативност, префинетост и способност да се гледа убавото во луѓето.
- Домал прст (лева рака): Симбол на имагинација и снаодливост.
- Мал прст (десна рака): Укажува на чувствителност и емотивна длабочина.
- Мал прст (лева рака): Поврзан со трпение, добри комуникациски вештини и способност за слушање.
Иако значењата можеби потекнуваат од стара традиција, златарите велат дека и денес луѓето го користат накитот како средство за самоизразување. Прстот што ќе го изберете за прстен може да каже за вас повеќе отколку што некогаш би можеле зборовите.