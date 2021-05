Семејството на Мајкл Џексон се закани со тужба против новинарот Мартин Башир: Сметаат дека тоа интервју ја уништи кариерата на „кралот на попот“

Семејството на Мајкл Џексон се закани дека ќе го тужи новинарот Мартин Башир за интервјуто кое многу одамна го направи со кралот на попот.

Дека семејството е подготвено да ја дели правдата, потврди и поранешниот телохранител на поп – ѕвездата, Мет Фидес, кој даде изјава за „Mirror“.

Take 2 minutes out of your life to see examples of the manipulative editing and deceitful things Martin Bashir did to my uncle Michael. We have these receipts and more. Where’s our investigation?👇🏾 https://t.co/HGutLhLD5K

— Taj Jackson (@tajjackson3) May 21, 2021