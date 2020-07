Сане и официјално фудбалер на Баерн до 2025 година

Лерој Сане денеска откако ги помина лекарските прегледи потпиша петгодишен договор со шампионот во Бундеслигата.

Баерн Минхен денеска го официјализира трансферот на второто засилување за наредната година. Лерој Сане ќе биде новата десетка во баварскиот тим откако денеска стави параф на петгодишниот договор со кој ќе заработува околу 17 милиони евра по сезона.

Неговиот поранешен тим Манчестер сити ќе добие 50 милиони евра, а преку дополнителни бонуси сумата може да се зголеми за уште 10 милиони евра.

Сане денеска ги помина лекарските прегледи по што стави потпис на договорот и се сликаше со челниците на Баерн, но фотографиите изненадувачки се појавија пред време бидејќи ги пласира официјалната твитер страница на баварците на арапски јазик.

