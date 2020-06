Расистичките коментари на сопругата му донесоа отказ на Катаи

Александар Катаи повеќе не е фудбалер на ЛА галакси.

Српскиот фудбалер остана без клуб поради коментарите на неговата сопруга на социјалните мрежи.

Коментарите на Теа Катаи за случувањата во САД и навредите на сметка на демонстрантите кои неколку дена протестираат низ улиците на речиси сите најголеми градови поради убиството на Џорџ Флојд, беа во центарот на спортската јавност.

Самиот фудбалер се извини поради коментарите и ибјавите на неговата сопруга и истакна дека не ги дели нејзините ставови притоа оценувајќи ги за неприфатливи.

Еден ден подоцна, ЛА галакси само со една реченица објави дека Алекандар катаи повеќе не е нивен фудбалер.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020