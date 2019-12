ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЛАС ВЕГАС: Зрачеше од луксуз, во базените течеше шампањ, а сега е обична рушевина (ФОТО)

Хотелот „Haludovo Palace” на Крк ги привлекуваше најбогатите луѓе од Западот откако во него пари инвестираше познатиот медиумски магнат Боб Гучоне.

Екстериерот му беше уреден во бруталистички стил, но ентериерот беше целосно хедонистички. Меѓутоа, славата на местото кое многумина го замислуваа како „југословенскиот Лас Бегас“ не потраа. Неколку години подоцна, од палатата остана само рушевина.

За разлика од други источноевропски земји под комунистичко владеење, Југославија имаше закони кои овозможуваа странски инвестиции во коцкарници и игри на среќа.

Правилото било такво што во коцкањето можеле да учествуваат само странски туристи, а не и жителите на Југославија. Ова го засилило притисокот коцкарниците да ги привлечат богатите лица од Западот.

Своја прилика во тоа видел и Боб Гучоне, основачот на еротскиот магазин „Пентхаус“.

Тој инвестирал 45 милиони долари во хотелот „Haludovo Palace” во чии рамки отворил „Пентхаус адриатик клуб“, кој опфаќал и казино.

Казиното било предвидено така што ќе им конкурира на оние во Лас Вегас и ќе ги привлече најбогатите туристи. Гучоне сакал да покаже дека туризмот може да претставува пат кон подобрувањето на комуникацијата меѓу Советскиот Сојуз и остатокот од светот.

The heydays of the Haludovo Palace Hotel on the island of Krk. "Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-80" is on at New York's Museum of Modern Art (MoMA) until Jan 13, 2019. #Architecture #Concrete https://t.co/p9qLTbDKSW pic.twitter.com/Y6SCX3hweO

– Со реализацијата на овој проект – јадранскиот „Пентхаус“ на Крк, имаме прилика да поттикнеме голем процес на повторно образование: Станавме партнери во отстранувањето на сомнежот и незнаењето – изјавил Гучоне во пресрет на отварањето.

Се надевал дека туризмот ќе ја отвори комуникацијата и ќе ги ослободи патниците од стигмата која ја поврзуваше Југославија со Советскиот Сојуз.

Со отварањето во летото во 1972 година, хотелот на гостите им пружил луксузно искуство со куглање, тениски терени, затворени и отворени базени. Оваа хотелска населба исто така имала и бујни градини.

Inside the abandoned luxury hotel which 'had champagne swimming pool' https://t.co/5UfBksqYTv | An interesting piece/video on the Haludovo Palace on the island of Krk, opened as a luxury resort in the early 1970s. Don't quite believe the champagne pool, though! pic.twitter.com/FSqZVLr7yf

