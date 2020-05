„Пантерска“ одбрана на Димитриевски, невидена радост на Алиоски! (ВИДЕО)

Важно е и за селекторот Игор Ангеловски да ги има своите играчи во добра форма пред наредните репрезентативни натпревари.

Полека, но сигурно се враќаат фудбалските клубови ширум Европа и светот на тренинзите и евентуалното продолжување на натпреварувачката сезона.

Помеѓу нив и екипите каде што настапуваат македонските репрезентативци, Рајо Ваљекано на Столе Димитриевски и Лидс јунајтед на Езгјан Алиоски.

Рајо Ваљекано до прекинот на сезоната поради пандемијата на коронавирус во шпанската Сегунда се наоѓаше на 11 место. Лидс јунајтед во Чемпионшип беше на врвот и најблиску до конечно враќање во најсилната англиска Премиер лига.

Важно е и за селекторот Игор Ангеловски да ги има своите играчи во добра форма пред наредните репрезентативни натпревари.

Голманот Димитриевски покажува одлични перформанси, и на еден од тренинзите имаше една „пантерска“ одбрана. Алиоски, еден од поомилените играчи кај фановите на англискиот клуб, реализираше гол за невидена радост, а настрада и една од камерите.

Well, he definitely didn't calm down over the break 🤣 #GjanniBreaksCam pic.twitter.com/4tMSaWGIyP

— Leeds United (@LUFC) May 27, 2020