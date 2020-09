Обложувач верува во Ѓоковиќ, вложи 375.000 долари во неговиот триумф над Штруф

Новак Ѓоковиќ без многу мака со 6:3,6:3,6:1 го совлада Германецот Штруф во третото коло на УС Опен и само 105 минути држеше во неизвеснот еден пасиониран обложувач.

Имено бизснисменот Дарен Ровел откри дека анонимен обложувач вложил дури 375.000 долари на триумфот на Ѓоковиќ над Штруф.

Ѓоковиќ на германскиот тенисер му препушти само седум гема, а анонимниот обложувач стана побогат за 15.000 долари.

A bettor has bet $375,000 at @BetMGM on No. 1 seed Novak Djokovic to beat No. 28 seed Jan-Lennard Struff tonight at the US Open.

The bet would net $15,000.

Struff took a set off Djokovic at the Australian Open earlier this year. 😳😳

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 4, 2020