Нов бизнис на Џордан: Формира тим во Наскар серијата

Легендарниот Мајкл Џордан и тројниот победник на Дејтона 500 трката, Дени Хемлин ги здружија силите и формираа тим во Наскар купот.

Засега новиот тим на Џордан и на Хемлин ќе има само еден возач, Баба Валас кој е единствен црномурест возач во Наскар, додека легендарниот НБА кошаркар ќе биде вториот Афроамериканец кој е сопственик на тим.

На почетокот од годината, Валас имаше кампања против истакнување на знамето на Конфедерацијата на трките во Наскар и успеа да добие поддршка од останатите возачи во бробата против расната нееднаквост.

Tonight, I’m excited to announce MJ and I are starting a new, single car @NASCAR Cup Series team for 2021. Deciding on a driver was easy – it had to be @BubbaWallace. pic.twitter.com/nIJv0X6ZOX

— Denny Hamlin (@dennyhamlin) September 22, 2020