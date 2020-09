Невремето во Грција одзеде два животи (ВИДЕО)

Медитеранскиот ураган Јанос, кој ја погоди централна Грција денеска, однесе два животи, предизвикувајќи поплави и материјална штета.

Според Ројтерс, безживотното тело на една постара жена е пронајдено во поплавена куќа во село во близина на градот Фарсала, а подоцна телото на 63-годишен маж е пронајдено недалеку од болницата во градот Кардица, но не е јасно дали тој е едно од двете лица кои претходно биле пријавени за исчезнати.

Во поплавената Кардица се урнал мост, а невремето денеска пристигна во поширокиот дел на Атина, но засега нема извештаи за штети.

