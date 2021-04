Невил удри по алчните премиерлигаши: Ова е криминал, исфрлете ги Јунајтед, Ливерпул и Арсенал од лигата

Легендарниот менаџер на Манчестер јунајтед, сер Алекс Фергусон е разочаран со иницијативата на неговиот клуб и уште пет англиски екипи да учествуваат во формирањето на европската Суперлига.

– Евертон троши 500 милиони фунти за изградба на нов стадион со амбиција да игра во Лигата на шампионите. Навивачите низ целиот свет ја сакаат Лигата на шампионите таква каква што е сега. Во моето време, Јунајтед играше во четири финалиња во ЛШ. Не сум сигурен дали Јунајтед е вмешан во ова бидејќи не сум дел од процесот на носење одлуки – изјави Фергусон.

Six English teams are expected to be part of plans for a breakaway European Super League, but what do we know so far?

We take a look at the key questions…⬇🔑

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 18, 2021