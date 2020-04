Додека низ светот со аплауз им даваат поддршка, а воедно така им се заблагодаруваат на лекарите во борбата со коронавирусот.

Во Турција која е една од најпогодените земји во светот со повеќе од 90.000 заболени од ковид-19, фудбалските фанови на поинаков начин им се заблагодаруваат на лекарите, со навивачки факели и со цвеќиња.

🇹🇷🔥 Turkish football fans welcome ambulance with FLARES (and flowers) pic.twitter.com/xqI2h31QG1

— RT Sport (@RTSportNews) April 20, 2020