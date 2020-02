Навивачите на Ботафого му приредија спектакуларен пречек на Хонда (ВИДЕО) - Слободен печат

Јапонецот Кеисуке Хонда кариерата ја продоолжува во Бразил. Поранешниот фудбалер на Милан и јапонски репрезентативец е нов фудбалер на бразилскиот Ботафого.

Тој денеска пристигна во Рио де Жанеиро, а верните навивачи на бразилскиот тим му приредија неверојатен пречек.

Tem que respeitar muito a torcida do meu Glorioso! Que satisfação do caralho cobrir o AeroHonda, com vocês, o show alvinegro no Galeão! Amanhã tem mais!

.

Vem ser feliz aqui, japonês! @kskgroup2017 pic.twitter.com/N4fUUjnaFV

— Pedro Certezas (@pedrocertezas) February 7, 2020