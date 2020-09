МВП наградата во НБА повторно во рацете на Адетокумпо

Кошаркарот на Милвоки бакс, Јанис Адетокумпо втора година по ред е прогласен за најдобар играч во регуларниот дел од НБА лигата, објави новинарот на ЕСПН, Адријан Војнаровски.

Во најтесниот круг на кандидати за МВП наградата беа уште ѕвездата на ЛА Лејкерс, Леброн Џејмс и најдобриот стрелец во лигата, Џејмс Харден од Хјустон.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020