Менаџерот на Арсенал, Артета позитивен на коронавирус!

Mенаџерот на Арсенал Микел Артета е позитивен на коронавирус, официјално вечерва соопштија од лондонскиот клуб.

Од Арсенал информираат дека целиот тренинг центар „Колни“ е затворен, откако се покажа дека стратегот на „топчиите“ е позитивен на вирусот поради кој се одложуваат и многу спортски настани.

Исто така, во изолација се сите луѓе кои оствариле контакт со шпанскиот менаџер, играчите и тренерскиот персонал, како и одреден број на луѓе и од Академијата „Хејл Енд“, сите кои се привремено затворени поради превенција.

– Ова е навистина разочарувачко, но го направив тестот бидејќи се чувствував лошо. Ќе се вратам на работа веднаш штом ќе ми дозволат – рече Артета.

Менаџерот на Арсенал в среда требаше да биде на клупата на својата екипа во натпреварот против Манчестер сити, но тој меч е одложен.

Претходно левиот бек на Манчестер сити, Бенџамин Менди исто така се одлучи за самоизолација, бидејќи очекува негов роднина, со кој беше во близок контакт, да биде позитивен на тестот.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19

Statement: https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz

— Premier League (@premierleague) March 12, 2020