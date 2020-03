Јувентус објави: Ругани позитивен на коронавирус!

Италијанскиот шампион ги презема сите мерки на изолација предвидени со закон, вклучително и составувањето на списокот на сите лица што биле во контакт со него.

Поради епидемијата на коронавирусот прекината е Серија А, а Јувентус вечерва потврди дека неговиот дефанзивец Даниеле Ругани е позитивен на овој вирус.

Оваа вест ја потврди клубот од Торино. Поради коронавирусот целта Италија е во карантин, а до 3. април се забранети спортските настани во оваа држава.

Juventus have announced that Daniele Rugani has tested positive for coronavirus.

Full story: https://t.co/IPe17n6PAp pic.twitter.com/dNZtQgKX7D

— BBC Sport (@BBCSport) March 11, 2020