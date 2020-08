Ливерпул го има најдобриот млад играч во Премиер лигата (ВИДЕО)

Десниот бек на Ливерпул ја освои наградата за најдобар млад играч на сезоната 2019/20 во Премиер лигата.

Александер-Арнолд Трент се најде на првото место пред триото на Манчестер јунајтед – Маркус Рашфорд, Ентони Марсијал и Мејсон Гринвуд, како и Мејсон Монт и Кристијан Пулишиќ од Челси, капитенот на Астон Вила, Џек Грилиш, кои исто така беа номинирани.

