Изненадување: Пирло ќе биде новиот тренер на Јувентус

По експресниот отказ на Маурицио Сари, Јувентус уште побрзо реагираше во пронаоѓањето на негова замена.

Италијанските медиуми масовно пренесуваат дека челниците на Јувентус изненадија со својот избор за наследник на Сари, нов тренер на „старата дама“ ќе биде Андреа Пирло.

Се уште се чека официјална потврда на оваа вест, но медиумите на Апенинскиот полуостров сметаат дека изборот е донесен и се чека моментот кога претседателот Андреа Ањели ќе ја потврди оваа вест.

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020