Илон Маск наскоро во улога на водител на шоуто „Saturday Night Live“

Извршниот директор на „Тесла“, Илон Маск, на 8 мај за прв пат ќе биде водител на популарното американско шоу „Saturday Night Live“. Мајли Сајрус ќе се појави како музички гостин, а ова ќе биде нејзино шесто гостување.

Веста беше објавена кратко време откако патничката капсула на Маск „Crew Dragon“ успешно слета на меѓународната вселенска станица. Ова воедно е и првпат приватна компанија во случајов „SpaceX“, во сопственост на Маск да испрати патничка капсула со екипаж во вселената – важен чекор за иднината на индустријата за комерцијално патување во вселената.

Am hosting SNL on May 8

Илон Маск вчера на „Твитер“ лично го најави своето гостување на „SNL“. Појавувањето на Маск на SNL ќе се случи неколку дена откако неговиот син X Æ A-Xii ќе го прослави својот прв роденден на 4 мај.

Let’s find out just how live Saturday Night Live really is 😈

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2021