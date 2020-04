ХИТ ФОТО: Што им прави изолацијата на тенисерите (ФОТО)

Како и во сите спортови, така и во тенисот сезоната е прекината поради пандемијата на коронавирусот.

Најголемиот тениски турнир Вимблдон е откажан и нема да се одржи годинава, Ролан Гарос веќе доживеа две промени на терминот, но засега нема најави кога ќе продолжат тениските возбудувања.

Тенисерите се наоѓаат во изолација и со нетрпение очекуваат зелено светло да се вратат на терените,

АТП одлучи малку да се пошегува со нив на социјалните мрежи. Направи фотографии од теисерите така да сите изгледаат постаро, алудирајќи дека враќањето на терените се уште е неизвесно е дека тие уште ќе треба да седат дома.

Притоа АТП ги праша која преработка изгледа најдобро.

Who looks the best? 😂 pic.twitter.com/u6k5G6IxiW

— ATP Tour (@atptour) April 26, 2020