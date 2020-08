Хаос во Брест: Белоруската полиција отвори оган кон демонстрантите (ВИДЕО)

Полицијата во Брест, во југозападна Белорусија, денеска отворила оган кон вооружени граѓани кои ги нападнале, соопшти белоруското Министерство за внатрешни работи.

Во соопштението се наведува дека по испуканите куршуми во воздух не запреле нападите, па полицајците за да се запштитат отвориле оган и повредиле еден напаѓач.

Белоруското МВР, исто така соопшти дека непознат напаѓач фрлил молотов коктел на полициско возило во подрачјето на Брест.

Street fighters in Brest, Belarus have clearly been training. Please find a fighting style that works for you, thay is enjoyable for you, that makes you feel powerful. pic.twitter.com/bWEyJ9xdB6

— Vitalist International (@VitalistInt) August 11, 2020