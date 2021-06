Големи проблеми за Клиперси: Каваи Ленард ја заврши сезоната?

Најдобриот кошаркар на ЛА Клиперс, Каваи Ленард ќе го пропушти петтиот натпревар од полуфиналната серија во Западната конференција против Јута џез поради проблеми со коленото, а можно е сезоната за него да заврши.



Клиперси соопштија дека Каваи Ленард има повреда на коленото и засега не се знае колку ќе отсуствува, но медиумите во САД велат дека се мали шансите одличниот кошаркар да се врати на терените оваа сезона. Неофицијално, Ленард има повреда на предните лигаменти на коленото и најверојатно нема да има потреба од операцијата но затоа ќе мора да одмора одреден период.

Моментно резултатот во серијата помеѓу Јута и Клиперси е израменет (2:2), но отсуството на Ленард може да претставува огромен проблем за тимот од Лос Анџелес. Ленард во серијата со Јута на четирите натпревари просечно постигнуваше по 27.3 поени и 7.5 скокови.

Breaking: Kawhi Leonard is expected to miss Game 5 with a right knee injury, sources told @ramonashelburne and @WindhorstESPN.

Leonard tweaked his knee late in Game 4 and he could be out for the remainder of the series. pic.twitter.com/0WBGWLtjSA

— SportsCenter (@SportsCenter) June 16, 2021