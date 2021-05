ФОТО | Биланс на една трагедија: Осум лица загинаа во пукотницата на железничката станица во Сан Хозе

Осум лица загинаа во пукотницата што рано утринава се случи на железничка станица во Сан Хозе, а осомничениот за пукањето е мртов, соопштија калифорниските власти.

Само двајца пациенти биле донесени до болница, каде набрзо била констатирана нивната смрт.

Заменик портпаролот на шерифот, Расел Дејвис, изјави дека осомничениот бил вработен во компанија која обезбедува автобуси, железници и дава други транзитни услуги низ округот Санта Клара, што е најголемиот округ во заливот.

This seems like a weird takeaway from the San Jose mass shooting.

Retired NYPD detective Pat Brosnan on Fox News: "Once covid starts to lift, these cowardly shooters will come out exactly in tandem with the number of vaccinations. You can be sure they probably got vaccinated." pic.twitter.com/XfZL4JgsBW

— Justin Baragona (@justinbaragona) May 26, 2021