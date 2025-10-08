Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Адисон Реј - Фото: EPA/Vickie Flores

ФОТО | Американска пејачка Адисон Реј во најпровокативното издание досега: Градите ги покри само со налепници

A.J.
Пред

Американската пејачка и инфлуенсерка Адисон Реј ги изненади обожавателите откако позираше за новиот број на списанието „W“ во смело издание.
Имено, таа беше фотографирана само во краток џемпер и долна облека, а градите ги „покри“ со налепници во облик на срце. На насловната страница се појави во бел фустан.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

 

View this post on Instagram

 

A post shared by W Magazine (@wmag)

Таа позираше и за неколку други модни публикации, вклучувајќи креација што го истакна нејзиното деколте. Зборувајќи за нејзиниот прв албум „Адисон“, кој го издаде во јуни оваа година, таа рече:

„Верувам во мојата интуиција, моето срце, мојот говор на телото. Обожавам да комуницирам преку моето тело, музика, звук и енергија.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by W Magazine (@wmag)

Во јули, таа беше изненадувачки гостин на концертот на Лана дел Реј на стадионот Вембли во Лондон, што беше сон што ѝ се оствари. Тие ја изведоа песната „Diet Pepsi“.

„Стоењето покрај некој што го почитувам, кој ја живее својата вистина толку грациозно, ми го промени животот. Сè се „собра“ магично и неочекувано“, рече таа.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Addison (@addisonraee)

Адисон Реј се здоби со слава во 2019 година на TикТок. Со над 88 милиони следбеници на социјалната мрежа, таа е рангирана на петтото место на листата на најпопуларни TикТок корисници во 2025 година. Својот деби сингл, „Obsessed“, го издаде во 2021 година.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #досега #препорачано #Адисон Реј #најпровокативното издание
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ФОТO | Синот на Расел Кроу е вистински маж: Неверојатно колку личи на татко му
ВИДЕО | „Халиде, те сака твоето Сараево“: Илјадници граѓани со свеќи и песни му оддадоа последна почит
Се огласи Франсија Раиса: Пред осум години ѝ донираше бубрег на Селена Гомез, а сега не била поканета на свадбата
ВИДЕО | Доли Партон им одговори на гласините: „Не умирам, добро сум и сè уште работам!“
На српската пејачка Бресквица ѝ забранија влез во Косово, не успеа да одржи концерт во Митровица
ФОТО | Познатиот актер повеќе не изгледа како што го паметите: Новата трансформација ги остави обожавателите без зборови
Разговор со Нино Величковски, фолк-пејач: Пешачам по 10 километри на 71 година и ме одржува љубовта кон мојата Лидија
Шер сака да го остави својот 40 години помлад партнер: На прагот на 80. одлучи дека ѝ е доста од журки