ФОТО | Американска пејачка Адисон Реј во најпровокативното издание досега: Градите ги покри само со налепници
Американската пејачка и инфлуенсерка Адисон Реј ги изненади обожавателите откако позираше за новиот број на списанието „W“ во смело издание.
Имено, таа беше фотографирана само во краток џемпер и долна облека, а градите ги „покри“ со налепници во облик на срце. На насловната страница се појави во бел фустан.
Препорачано
-
1
-
2
-
3
View this post on Instagram
Таа позираше и за неколку други модни публикации, вклучувајќи креација што го истакна нејзиното деколте. Зборувајќи за нејзиниот прв албум „Адисон“, кој го издаде во јуни оваа година, таа рече:
„Верувам во мојата интуиција, моето срце, мојот говор на телото. Обожавам да комуницирам преку моето тело, музика, звук и енергија.“
View this post on Instagram
Во јули, таа беше изненадувачки гостин на концертот на Лана дел Реј на стадионот Вембли во Лондон, што беше сон што ѝ се оствари. Тие ја изведоа песната „Diet Pepsi“.
„Стоењето покрај некој што го почитувам, кој ја живее својата вистина толку грациозно, ми го промени животот. Сè се „собра“ магично и неочекувано“, рече таа.
View this post on Instagram
Адисон Реј се здоби со слава во 2019 година на TикТок. Со над 88 милиони следбеници на социјалната мрежа, таа е рангирана на петтото место на листата на најпопуларни TикТок корисници во 2025 година. Својот деби сингл, „Obsessed“, го издаде во 2021 година.