Фановите збунети: Што се случува меѓу принцот Вилијам и Кејт? (ВИДЕО)

Војвотката и војводата од Кембриџ, Кејт и Вилијам важат за пар од соништата. Нивното гостување на Би-Би-Си оваа недела е топ тема на социјалните мрежи.

Кога легендарната британска готвачка и ТВ ѕвезда 84-годишната Мери Бери обелодени дека подготвува специјална божиќна емисија со принцот Вилијам и Кејт, многумина со нетрпение го очекуваа 16-ти декември.

Публиката за прв пат имаше прилика да го види кралскиот пар опуштен како млад пар родители, кои се однесуваат како и секој друг просечен пар.

Тие готвеа заедно со Мери и навистина уживаа. Но овие прекрасни моменти ги прекина една реакција на Кејт, која направи еден чуден потег кој ги збуни нивните фанови.

Парот седеше покрај каминот опкружен со волонтери, во позадина одеше тивка музика, сите опуштено разговараа и во еден момент Вилијам ја стави раката на рамото на Кејт, но таа нагло се заврте и го оттргна, а на видеото, не се слуша што говори таа.

Фановите се збунети што всушност се случува меѓу Кејт и Вилијам, што ја поттикнало оваа реакција на Кејт.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk

— Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019