Енис Барди и натаму во Топ 5 во европските лиги (ФОТО)

Македонскиот репрезентативец од сезоната 2017/18 се наоѓа на третото место со најмногу постигнати голови од слободен удар во топ 5 најдобрите европски фудбалски лиги.

Нашиот играч ја игра третата сезона во шпанскиот Леванте, блескаше особено во првата сезона каде што со своите фантастични голови од слободни удари го привлече вниманието на цела Европа. Шест му беа од слободен удар од вкупно девет таа дебитантска година.

🏹 – Most direct free-kick goals in Europe's top 5 leagues since 2017/18

16 – Lionel Messi 🇦🇷

7 – Aleksandar Kolarov 🇷🇸 (+1)

6 – Enis Bardhi 🇲🇰

5 – Nabil Fekir 🇫🇷

5 – Jonathan Schmid 🇫🇷#FiorentinaRoma #SerieA

— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 20, 2019