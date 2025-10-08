Ви препорачуваме

Енис Барди доби честитка и подарок од раководството на ФФМ по повод раѓањето на неговата ќерка Аја

Капитенот на македонската репрезентација, Енис Барди, доби прекрасно изненадување од првиот човек на ФФМ, Масар Омерагиќ, по повод најважниот „гол“ во неговиот живот – раѓањето на ќерката Аја.

„Честитки Енис за најубавиот гол во животот, раѓањето на ќерката Aја! Бидете здрави и нека ве радува“, напиша првиот човек на мак-фудбалот.

Македонија моментално се подготвува за двата важни натпревари од квалификациите за следниот Мундијал. В четврток репрезентацијата патува во Белгија за натпреварот во Гент.

