Дончиќ во првата петорка на Олстар натпреварот - Слободен печат

Одличниот Словенец во својата втора сезона ќе игра на натпреварот на сите ѕвезди.

Чикаго ќе биде домаќин на Олстар натпреварот кој е предвидено да се игра на 16 февруари, а капитени на Западот и Истокот ќе бидат истите од минатата година, Леброн Џејмс и Јанис Антетокумпо.

Luka Doncic. #NBA All-Star starter in his second year.

He finished second to Lebron James in total votes. pic.twitter.com/eDYBBd6Nvh

— Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) January 24, 2020